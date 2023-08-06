Криминал 06 августа 2023, 17:02 Глава Забайкалья рассказал о состоянии избитого бойца СВО Глава Забайкалья Осипов сообщил, что избитый боец СВО пошел на поправку РИА «Новости»

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Пострадавший от нападения нетрезвой компании в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края российский военнослужащий сейчас находится в нормальном состоянии, идет на поправку. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Осипов.

«Переговорил с [бойцом]. Он идет на поправку, самочувствие в порядке, настроение бодрое. Он ждет привлечения виновных к ответственности и правовой оценки случившегося. Безусловно, мы это обеспечим», — написал губернатор.

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Осипов выразил сожаление, что боец столкнулся на своем пути с такими людьми.

«При этом он защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали, и сказал: „Он вообще мобилизованный. За что вы на него нападаете?“» — добавил глава региона.

В воскресенье, 6 августа, стало известно, что толпа неизвестных молодых людей в Забайкалье жестоко избила военнослужащего, потерявшего ногу в боевых действиях.

Осипов заявлял, что виновных обязательно привлекут к ответственности по статье о дискредитации армии.