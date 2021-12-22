Глава УГИБДД Колымы задержан по делу о превышении полномочий

Начальник УГИБДД по Магаданской области Юрий Савейкин стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно материалам дела, в 2019 году Савейкин незаконно поручил подчиненным сотрудникам освободить нарушителя от административной ответственности. Подробностей в ведомстве не привели.

Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России вместе с коллегами из отдела собственной безопасности регионального УМВД. Расследование дела продолжается.

В региональном УМВД РИА «Новости» сообщили, что Савейкин пока занимает свой пост. Если его вина будет установлена — последует увольнение.

Статья о превышении полномочий предусматривает разные санкции — от штрафа до 80 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до четырех лет.