Криминал 20 января 2024, 10:00 Глава СК запросил доклад об ударе током школьника в Воронеже СК: Бастрыкин запросил доклад по факту удара током школьника в Воронеже Unsplash

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании факта поражения током школьника в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, ЧП произошло во время репетиции в одной из музыкальных студий в Воронеже, 13-летнего ребенка ударило электротоком, его доставили в больницу.

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«Председатель Следственного комитета дал поручение главе Следственного управления по Воронежской области доложить об установленных обстоятельствах и ходе расследования», — сообщили в пресс-службе.

СК в связи с ситуацией завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни граждан.

Школьник получил удар током в гитарной студии, сообщал «360». Мальчик пытался настроить электрогитару. Мать пострадавшего отмечала, что сейчас подросток находится на обследовании, медики установят тяжесть травм.