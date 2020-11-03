Глава СК взял на контроль дело о смертельной драке в волгоградском «Сбере»

Бастрыкин «указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведение оперативного и качественного расследования».

Гребенюку был 41 год, он работал риелтором. Вечером 23 октября его доставили на скорой в больницу. До этого в отделении «Сбера» на мужчину напал житель Волгограда Арсен Мелконян, свидетельствуют камеры видеонаблюдения. Он несколько раз ударил Гребенюка по голове. Пострадавший скончался в больнице 1 ноября. Мелконяна отправили под арест.

Причиной нападения послужила ссора в родительском чате из-за сдачи теста по русскому языку. Гребенюк повздорил с матерью одноклассницы своей дочери. За женщину решил вступиться ее брат Арсен Мелконян.

После избиения Гребнюка мужчина спокойно вышел из отделения банка, потом он сдался полиции. Ранее Мелконян был судим по статье о мошенничестве в сфере автострахования.