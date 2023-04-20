Криминал 20 апреля 2023, 01:33 Глава СК поручил доложить о расследовании гибели матери и девочки в Балашихе Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели женщины с ребенком в Балашихе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели матери и ребенка в Балашихе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК РФ.

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Виталию Чванову доложить о проводимых мероприятиях по установлению обстоятельств произошедшего. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Реклама

Тело женщины обнаружили на козырьке многоэтажного дома в Балашихе 18 апреля. По предварительной информации, приехавшая из Луганска женщина страдала посттравматическим расстройством. Она выпала из окна восьмого этажа, после чего пропала ее дочь.

К поискам девочки подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Тело ребенка обнаружили в пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда с травмами, характерными при падении с высоты.