Криминал 22 декабря 2022, 19:44 Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство из ревности в Волгограде

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Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о покушении на убийство жительницы Волжского Волгоградской области. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Ситуация произошла 20 декабря. По предварительным данным, 41-летний злоумышленник напал с ножом на свою бывшую девушку. Он нанес 29-летней пострадавшей по меньшей мере десять ударов. Ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

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«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе расследования», — отметили в ведомстве.

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