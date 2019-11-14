Глава ростовского ФСИН арестован за разглашение гостайны

Подозреваемый в разглашении гостайны начальник ростовского главка ФСГ Муслим Даххаев арестован на два месяца Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.

Задержаны ростовский глава управления ФСИН Даххаев и его замы Подробнее

Об этом сообщил «Интерфакс». Ранее агентству о задержании Даххаева и его заместителей сообщил директора ФСИН Валерий Максименко.

«Да, действительно задержан руководитель ростовского управления со своими заместителями. Ему пока инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну», — сказал Максименко. Он также допустил, что им будут предъявлены статьи, связанные с коррупцией.

СМИ также сообщили об обысках, которые состоялись в кабинетах Даххаева и его двух заместителей. Ранее их обвиняли в коррупции.