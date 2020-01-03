Глава района из Красноярского края выбросил взятку в снег, но попался

В Красноярском крае арестовали главу Козульского района за получение крупной взятки. Мужчина получил 100 тысяч рублей за помощь в заключении контракта на ремонт крыши.

Чиновника задержали при получении взятки. Как видно на кадрах, распространенных пресс-службой Следственного комитета, мужчина попытался спрятать полученные деньги.

«По предварительной версии следствия, 31 декабря 2019 года обвиняемый получил от красноярского предпринимателя денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, являющиеся частью взятки в сумме 350 тысяч, за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения. Допрошенный в качестве обвиняемого чиновник частично признал свою вину и раскаялся в содеянном», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере за незаконные действия. Следователи не исключают, что это не единственное преступление, совершенное главой Козульского района. Расследование продолжается.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Суд решил поместить его под стражу.

В пресс-релизе имя чиновника не называется, но главой Козульского района является Федор Гардт, отметила Газета.ru. Он возглавляет район с 2005 года, последний раз был избран местным советом депутатов летом 2015 года. Его полномочия истекают в 2020-м.