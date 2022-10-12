Глава предприятия в Набережных Челнах потерял 2,3 млн рублей из-за действий мошенников | 360°

Криминал 12 октября 2022, 15:57 Поделиться Telegram

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Viber Глава предприятия в Набережных Челнах потерял 2,3 млн рублей из-за действий мошенников

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Мошенники обманули 51-летнего директора предприятия в Набережных Челнах. Они получили от него 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на «Челнинские известия».

Злоумышленники позвонили пострадавшему и представились сотрудниками банка. Они предложили мужчине сохранить деньги на сберегательном счете. Предприниматель повелся на уловки мошенников и перевел им средства в течение двух дней.

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Спустя время он позвонил злоумышленникам, однако те перестали выходить на связь. Мужчина написал заявление в полицию. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.

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