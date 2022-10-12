Глава предприятия в Набережных Челнах потерял 2,3 млн рублей из-за действий мошенников | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 16:36

Подмосковные волонтеры смогут подать заявки на премию «Герои нашего времени» до 16 октября

Криминал

12 октября 2022, 16:36

Следком провел десятки обысков по делу о теракте на Крымском мосту

Реклама

Подмосковье

12 октября 2022, 16:31

Студенты помогут собрать урожай в Луховицах и получат зарплату

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:31

Оказывающую услуги по смене категории мобилизованных фирму проверит полиция

Власть

12 октября 2022, 16:28

В ожидании новой методички. Почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Происшествия

12 октября 2022, 16:22

Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска

Криминал

12 октября 2022, 16:20

СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту

Подмосковье

12 октября 2022, 16:17

Глава Химок встретился с семьей отправившегося в зону СВО добровольца

Общество

12 октября 2022, 16:16

Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах

Криминал

12 октября 2022, 15:57

Глава предприятия в Набережных Челнах потерял 2,3 млн рублей из-за действий мошенников

Читать 360tv в

Мошенники обманули 51-летнего директора предприятия в Набережных Челнах. Они получили от него 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на «Челнинские известия».

Злоумышленники позвонили пострадавшему и представились сотрудниками банка. Они предложили мужчине сохранить деньги на сберегательном счете. Предприниматель повелся на уловки мошенников и перевел им средства в течение двух дней.

Реклама

Спустя время он позвонил злоумышленникам, однако те перестали выходить на связь. Мужчина написал заявление в полицию. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.

Реклама

Мошенничество

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама