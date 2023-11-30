Криминал 30 ноября 2023, 16:04 Глав крупных PR-агентств и их партнеров задержали в Москве за вымогательство Полиция Москвы пресекла деятельность крупных PR-агентств за вымогательство Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве задержали руководителей крупных PR-агентств и их партнеров по подозрению в вымогательстве. По предварительной информации, они заведомо публиковали в Сети ложные сведения о представителях власти, а потом требовали деньги за их удаление, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники зарегистрировали на себя несколько Telegram-каналов, в которых распространяли заведомо ложную информацию о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этих сведений они требовали деньги в особо крупном размере.

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В квартирах подозреваемых провели обыски и изъяли технику, носители и другие вещественные доказательства. Известно, что в мошенничестве были задействованы более 20 человек. Все дела объединили в одно по части 3 статьи 163 УК. Двух руководителей PR-агентств решением Тверского районного суда столицы заключили под стражу. Ведется расследование.

В понедельник, 27 ноября, за подобный инцидент Басманный районный суд Москвы постановил арестовать журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову на пять и четыре с половиной года лишения свободы.