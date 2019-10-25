Гинеколога осудят за смертельное травмирование роженицы на Урале

Семья погибшей 22-летней роженицы рассказали, что роды прошли нормально, однако под конец у девушки не отделилась плацента от стенок матки.

«Врач потянула с силой за пуповину и „вывернула наизнанку все женские органы“, от чего девушка впала в кому», — рассказали родственники девушки.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемая неправильно провела потягивание за пуповину, это привело к полному вывороту матки у пациентки.

«Единственным правильным методом лечения выворота является быстрое вправление матки под анестезией, однако врач не распознала жизнеугрожающее осложнение, хотя в силу опыта и специальных знаний должна и могла распознать», — сказали в ведомстве.

Медицинскую помощь роженице оказали через четыре часа и 15 минут, когда приехали врачи из «Центра медицинских катастроф». На тот момент у девушки были массивное кровотечение и болевой шок, в результате чего остановилось сердце.

Виновного врача будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».