Криминал 22 января 2024, 07:45 Гибель ребенка в роддоме Челябинска проверит центральный аппарат Следкома Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о гибели ребенка в роддоме в Челябинске РИА «Новости»

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В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности врачей. Пациентка роддома обвинила их в несвоевременном оказании помощи и гибели нерожденного ребенка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании, сообщил Telegram-канал ведомства.

«По поручению председателя СК России руководством СУ по Челябинской области в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», — заявила пресс-служба.

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Жительница Челябинска потребовала привлечь к ответственности медработников. По ее мнению, из-за несвоевременно принятых мер к родоразрешению ее ребенок погиб в утробе. Следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 293 УК России «Халатность».

Женщину 3 января госпитализировали в горбольницу № 8 на 41-й неделе беременности. Она жаловалась на недомогание, кардиотокография показала плохие результаты. Дежурный врач решил не стимулировать роды. УЗИ 9 января показало, что плод умер от гипоксии.

В роддоме № 4 в Калининграде умер недоношенный ребенок. Руководство роддома обвинили в превышении должностных полномочий, а врачей — в организации убийства.