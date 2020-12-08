Героя шоу «Давай поженимся» осудили на 13 лет за педофилию

Согласно материалам уголовного дела, с июля по август 2019 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней и 11-летней девочек. Они жили в том же доме, что и он. Своих жертв он находил на детской площадке.

По данным «Фонтанки», подозреваемого задержали в августе прошлого года. К правоохранителям обратилась мать младшей девочки, которую смутило тесное общение взрослого мужчины с ее дочерью.

В 2018 году мужчина был участником программы «Давай поженимся». Но найти себе невесту он так и не смог. Про себя он говорил, что у него заниженная самооценка из-за трудного детства, что усложняет его общение с девушками. Себя он представил в качестве владельца отеля, который посещает в свободное время святые места и тренинги личностного роста.