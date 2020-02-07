Героиню статьи о жизни с героином приговорили к тюрьме. Ее объявили в розыск

Анна Глазова попала под статью после публикации своего интервью об употреблении героина. По решению суда ее ждет год и восемь месяцев колонии. Девушка еще и скрылась от следователей, поэтому ее объявили в розыск.

Заседание по делу Глазовой проходило 7 февраля в Кузьминском суде Москвы. По итогам слушания суд постановил лишить девушку свободы на год и восемь месяцев. Этот срок она должна провести в колонии общего режима, сообщила «360» пресс-секретарь суда Карина Каленова. В суд Глазова так и не пришла, поэтому ее объявили в федеральный розыск.

Анну Глазову задержали в Москве 31 января 2019 года по делу о наркотиках. У нее нашли 0,4 грамма героина, после чего арестовали. Девушка провела несколько месяцев в СИЗО, а позже ее отпустили под подписку о невыезде. Она изменила имя и фамилию на Тэо Логос и скрылась от полиции.

Скандальную известность она получила после того, как в 2018 году вышло ее интервью в издании «Батенька, да вы трансформер». Материал получил заголовок «Героин — собственность модели». Девушка рассказывала, что уже 10 лет принимает наркотики, живет нормальной жизнью и прекрасно себя чувствует.

Статью посчитали пропагандирующей наркотики, и Роскомнадзор потребовал снять ее с публикации. На Глазову завели уголовное дело.