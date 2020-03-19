Генпрокурора России попросили взять под контроль дело крымчанина об убийстве жены
Генпрокурора России Игоря Краснова попросили взять под личный контроль дело жителя Евпатории Владимира Левченко, обвиняемого в убийстве жены. Об этом сообщил RT.
Защита обвиняемого утверждает, что до сих пор не найдено ни тело убитой женщины, ни орудие убийства. Кроме того, по данным свидетелей, женщину видели живой уже после того, как было открыто дело.
Левченко держат в СИЗО уже два года, но дело не движется. Его адвокаты считают, что сотрудников крымской прокуратуры следует привлечь к ответственности за бездействие.