Генпрокурора России попросили взять под контроль дело крымчанина об убийстве жены

Защита обвиняемого утверждает, что до сих пор не найдено ни тело убитой женщины, ни орудие убийства. Кроме того, по данным свидетелей, женщину видели живой уже после того, как было открыто дело.

Левченко держат в СИЗО уже два года, но дело не движется. Его адвокаты считают, что сотрудников крымской прокуратуры следует привлечь к ответственности за бездействие.