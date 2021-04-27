Генпрокуратуру попросили проверить «Яндекс» из-за пиратских ссылок на книги

Российские книгоиздатели пожаловались в Генпрокуратуру на «Яндекс». Причиной стала выдача в поисковике пиратских ссылок на электронные и аудиокниги. Авторы обращения считают, что компания нарушает закон о конкуренции, а ФАС закрывает на это глаза. При этом ссылки не удаляются, несмотря на жалобы правообладателей, сообщила газета «Известия».

Обращение в главное надзорное ведомство было составлено Ассоциацией по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Она представляет интересы крупнейших книгоиздателей в России. По словам гендиректора АЗАПИ Максима Рябыко, из-за пиратов легальный книжный онлайн-рынок сильно отстает по развитию от рынка онлайн-кино. Книгоиздатели терпят убытки.

Например, чтобы в ответ на запрос «скачать аудиокниги» в «Яндексе» первой была ссылка «ЛитРеса», сервису пришлось заплатить. А ведь эти средства могли бы пойти на развитие компании, если бы «Яндекс» удалял пиратские ссылки, пояснил Рябыко.

Рябыко отметил, что АЗАПИ уже жаловалась на эту ситуацию в Федеральную антимонопольную службу. Но ФАС приняла сторону «Яндекса» и отказалась возбуждать дело о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

В Генпрокуратуре пока не прокомментировали обращение книгоиздателей.