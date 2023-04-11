Криминал 11 апреля 2023, 16:02 Генпрокуратура завела уголовное дело из-за присвоения Украиной российского банка Генпрокуратура впервые заявила об уголовном деле из-за присвоения Украиной активов России РИА «Новости»

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Уголовное дело открыли в России о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и мошенничестве после того, как Украина забрала на своей территории активы российского банка. Речь идет о сумме в более чем миллиард долларов. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Он не раскрыл название банка. Однако РИА «Новости» со ссылкой на источник написало, что речь идет о дочерней компании Сбербанка. Представитель Генпрокуратуры сказал, что украинские высокопоставленные лица долгое время использовали свои законотворческие возможности и управленческие ресурсы, для того чтобы навредить России, россиянам и российскому банку. В частности, киевский режим ограничивал работу банка и его «дочки» на территории Украины.

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Финансовая организация, по словам Иванова, не раз пыталась реализовать активы для предоставления своими украинским клиентам возможности получать услуги, несмотря на политику руководства страны. Однако власти соседней страны «блокировали все такие попытки».

«Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан, являющихся клиентами банка, а также международными обязательствами страны стала экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата». — сказал официальный представитель Генеральной прокуратуры России.

Он отметил, что российскому банку и его клиентам причинили ущерб, который превысил один миллиард долларов. Ведомство направило материалы проверки в Следственный комитет. Следователи решили завести уголовное дело по статьям УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Мошенничество». Генпрокуратура намерена контролировать ход расследования.

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