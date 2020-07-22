Генпрокуратура взяла под контроль дело Ефремова

Генеральная прокуратура России взяла под свой контроль дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, чтобы гарантировать принятие законного решения. Такое требование выдвинул комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения», — отметил глава комитета Василий Пискарев. Его слова приводит ТАСС.

Сегодня стало известно, что дело будет рассматривать судья Елена Абрамова, она же приговорила к тюремному заключению футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку в пьяном состоянии. Предварительное слушание назначено на 29 июля. Оно пройдет в закрытом режиме в Пресненском суде Москвы.

Авария случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», водитель которого скончался на следующий день. Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть водителя и совершенном в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.