Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении задержавших Голунова экс-полицейских

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках. Об этом объявил его адвокат.

После утверждения обвинения материалы дела направят в Мосгорсуд.

«В прошедшую пятницу заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников ОНК УВД ЗАО», — написал адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве. При досмотре у него в рюкзаке нашли пять свертков с порошкообразным веществом. В столичном управлении МВД сообщили, что наркотики и весы были и в квартире журналиста.

Журналист сказал, что наркотики ему подбросили. Через пять дней после задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении Голунова.

После этого президент России уволил генерал-майора полиции, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и генерал-майора полиции Андрея Пучкова.