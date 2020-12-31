Генпрокуратура указала на рост краж с банковских счетов россиян

В России почти вдвое увеличилось количество краж с банковских счетов и электронных кошельков. Всего зарегистрировано почти 154,2 тысячи подобных случаев за 11 месяцев уходящего года.

Данные предоставила Генпрокуратура в сборнике преступности за январь — ноябрь 2020 года, сообщил ТАСС.

«Заметно увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или в отношении электронных денежных средств», — подчеркнули в ведомстве.

Если годом ранее зафиксировали 81,4 тысячи подобных преступных посягательств, то в 2020-м — почти 154,2 тысячи. Число подобных краж в 26 регионах РФ выросло, по данным надзорного органа, в два и более раз.

Одновременно с этим квартиры в России обкрадывают реже. За 11 месяцев их зафиксировали более 41 тысячи, что на 22% меньше прошлогодних показателей. Чаще всего обворовывали жителей Еврейской автономной области: на 100 тысяч населения там 138,8 таких преступлений. На втором и третьем месте — Амурская и Новгородская области, где 127,6 и 93,3 аналогичных правонарушений на 100 тысяч жителей.