Криминал 13 апреля 2023, 14:47 Генпрокуратура проверит материалы со сценами убийства якобы военного с Украины Генпрокуратура начала проверку фото- и видеоматериалов со сценами убийства якобы бойца ВСУ РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура РФ передала следственным органам на проверку фото- и видеоматериалы со сценами убийства якобы украинского военного. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», — отметили в пресс-службе.

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Генпрокуратура подчеркнула, что намерена следить за ходом и результатом проверки. Видео и фото, на которых якобы запечатлено убийство украинского бойца, ранее попали в Сеть. На кадрах человек в камуфляжной форме жестоко расправился с неизвестным. Предположительно, все это происходило в летнее время.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо убедиться в достоверности материалов. Он отметил, что «в мире фейков» подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. Об этом написало Nation News.