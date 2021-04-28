Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим числом убийств

Татарстан, Красноярский край и Подмосковье попали в первую тройку антирейтинга регионов по числу убийств. Статистику по особо тяжким преступлениям опубликовали на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

За первые три месяца 2021 года в каждом из этих регионов было зарегистрировано по 74 убийства. В первую пятерку попала Башкирия, где было зафиксировано 73 таких преступления, а также Кемеровская область с показателем в 70 убийств. За ними следует Ленинградская область (68).

При этом всего три убийства было зарегистрировано в Калмыкии, два — в Чукотском автономном округе и одно — в Севастополе. Ни одного убийства или покушения на убийство за этот период не было зафиксировано в Ненецком автономном округе.

В конце минувшего года Генпрокуратура констатировала, что в России выросло число преступлений. Причем число убийств снизилось, но возросли случаи мошенничества. Во многом на это повлияла пандемия. По данным генпрокурора Игоря Краснова, в 2020 году в России не раскрыли около миллиона преступлений.