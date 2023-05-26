Криминал 26 мая 2023, 18:55 Генпрокуратура направила в суд дело против участника банды Басаева Прокуратура: участник нападения на военных в Дагестане в 1999 году пойдет под суд РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника нападения на военнослужащих на территории Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, будучи членом группировки под руководством Басаева и Хаттаба, в августе 1999 года принимал участие в вооруженном нападении на военнослужащих ВС Российской Федерации. Он участвовал в обстреле военнослужащих войсковой маневренной части.

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В результате боестолкновения погибли 33 военных, еще 34 получили ранения. Уголовное дело направили в Южный военный суд для рассмотрения по существу. В отношении остальных членов банды расследование продолжается.

Более 80 человек, причастных к банде Шамиля Басаева, осудили к 2021 году. Многие участники нападений погибли во время второй чеченской кампании.

Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов ранее рассказал «360», что многие террористы смогли тщательно замаскироваться.