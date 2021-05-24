Генпрокуратура направила в суд дело главаря банды киллеров по прозвищу Джако

Уголовное дело Аслана Гагиева по прозвищу Джако, руководителя преступного сообщества, участники которого убили шесть жителей Северной Осетии, направлено в Верховный суд. Его обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства», — сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал на территории Республики Осетии три банды, чтобы установить в регионе свою криминальную власть. Преступные группировки возглавили Олег Дзарахохов, которого ранее осудили, находящийся в международном розыске Денис Кокоев. Участники их банд по приказу Джако убили шесть жителей республики, в том числе прокурора Промышленного района Владикавказа.

Аслана Гагиева обвиняют по статьям «Создание и руководство преступным сообществом», «Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)», «Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом», «Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой».