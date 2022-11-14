Эксклюзив 14 ноября 2022, 15:25 Генконсульство России подтвердило арест пяти моряков в Египте Генконсульство России в Египте сделало запрос по поводу ареста судна Soya с 5 моряками

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Судно Soya с экипажем, в том числе пятью российскими моряками, арестовали в Египте. Генеральное консульство России в Александрии сообщило «360», что попыталось добиться встречи с ними по дипломатическим каналам.

«Да, мы в курсе ситуации. Совместно с посольством России в Каире плотно занимаемся этой ситуацией. К членам экипажа запрошен консульский доступ», — сообщили в дипведомстве.

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Дело взяли на контроль. Оба ведомства — Генконсульство в Александрии и Посольство в Египте — вместе работают над ним.

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Грузовое турецкое судно Soya прибыло в Александрию на разгрузку 4 ноября, сообщил Telegram-канал Baza. Его арестовали за перевозку опиоидного синтетического анальгетика, который в Египте запрещен. Это вещество нашли в нескольких контейнерах. Моряки заявили, что доставляли груз вслепую, запломбированным, и не знали, что везли.

Египетские правоохранители арестовали пять россиян и трех граждан Болгарии. Они перестали выходить на связь, родственникам о случившемся сообщил местный адвокат. Российский профессиональный союз моряков обратился в Министерство иностранных дел.