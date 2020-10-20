Генералу СК Музраеву предъявили окончательное обвинение

Экс-главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву вынесено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил его адвокат Владимир Семенцов.

Он рассказал ТАСС, что генерал говорит о своей невиновности. Музраева допросят по существу 26 октября. По словам Семенцова, защитники настаивают на отсутствии объективных доказательств вины генерала.

Генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева задержали в июне 2019 года. С тех пор он находится в СИЗО. Музраева обвиняют в том, что он связан с покушением на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Оно произошло 16 ноября 2016 года в Волгограде. Тогда неизвестные проникли на территорию дома главы региона и его семьи и попытались поджечь особняк.

Показания на генерала СК дал задержанный бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Дело передали в ФСБ России.

Музраева обвиняют по следующим статьям УК РФ: «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» и «Незаконный оборот оружия».

Он будет находится под стражей до 10 декабря. Предварительное следствие по его делу должны завершить до 26 декабря. Генерал возглавлял управление СК с 2011 по декабрь 2018 года.