Генерала полиции задержали за покушение на мошенничество

Следователи задержали первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, генерал-майора Алексея Мельникова. Его подозревают в покушении на мошенничество.

«В Басманный суд поступило ходатайство о заключении под стражу Алексея Мельникова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — сказали ТАСС в пресс-службе Басманного суда.

По данным «МК», Мельников вместе с соучастниками в январе 2019 года предложили предпринимателю сделку — 100 миллионов рублей в обмен на непривлечение к уголовной ответственности. Материалы о предполагаемом мошенничестве бизнесмена находились у стражей порядка с августа 2015 года, и Мельников якобы уговорил своего знакомого из главка возобновить расследование уголовного дела.

Четырех полицейских уволили после проверки по делу Голунова Подробнее

Издание узнало, что бизнесмен не хотел заключать сделку без доказательств и потребовал фотокопии материалов его уголовного дела, а также информацию о ходе расследования. Когда нужные материалы продемонстрировали, предприниматель согласился передать деньги двумя частями. Летом во время передачи денег соучастников Мельникова задержали.

Мельников является первым заместителем начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД с 2007 года. У него есть несколько наград, в том числе «За боевое содружество» и «За безупречную службу».