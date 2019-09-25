Генерала Мельникова арестовали на 2 месяца за мошенничество
Как сообщил ТАСС, Мельникова арестовали до 24 ноября. Ему предъявлено обвинение. Защита и сам обвиняемый просили избрать ему домашний арест.
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«Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить и избрать в отношении Мельникова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября», — объявила судья Наталья Дударь.
Как ранее сообщили СМИ, Мельников вместе с сообщниками пытался добиться от предпринимателя 100 миллионов рублей в обмен на непривлечение к уголовной ответственности. Для реализации своего плана он воспользовался связями и получил доступ к материалам дела, а также способствовал возобновлению расследования. В итоге сообщников Мельникова задержали при передаче части суммы 22 августа в баре «Даймонд» гостиницы «Золотое кольцо».