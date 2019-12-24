Генерала ФТС Кизлыка отправили в СИЗО на 2 месяца
Басманный суд Москвы арестовал начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка до 22 февраля 2020 года. Генерала подозревают в коррупции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
«Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля», — приводит агентство слова судьи Галины Графовой. Ранее Кизлыка задержали вместе с его замом Алексеем Серебро. По версии следствия, руководители таможенного ведомства помогли уйти от ответственности контрабандистам.
При обыске правоохранительные органы изъяли у Кизлыка 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро (около 49 миллионов рублей). Кроме того, у него обнаружили дорогие часы, драгоценности и золото в слитках. Кизлыку и Серебро за злоупотребление должностными полномочиями грозит до 10 лет лишения свободы.