Генерала ФТС Кизлыка отправили в СИЗО на 2 месяца

«Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля», — приводит агентство слова судьи Галины Графовой. Ранее Кизлыка задержали вместе с его замом Алексеем Серебро. По версии следствия, руководители таможенного ведомства помогли уйти от ответственности контрабандистам.

При обыске правоохранительные органы изъяли у Кизлыка 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро (около 49 миллионов рублей). Кроме того, у него обнаружили дорогие часы, драгоценности и золото в слитках. Кизлыку и Серебро за злоупотребление должностными полномочиями грозит до 10 лет лишения свободы.