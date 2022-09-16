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Генерала ФСИН обвинили в коррупции по показаниям бывшей любовницы — СМИ

«Коммерсант»: генерала ФСИН Быкова обвинили в коррупции по заявлению бывшей любовницы

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Следствие завершило расследование дела бывшего главы Научно-исследовательского института ФСИН России генерал-майора Андрея Быкова. Его обвинили в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче премий сотрудникам, написала газета «Коммерсант».

По данным источника, заявление на генерала подала женщина, с которой он ранее состоял в близких отношениях. Она сообщила, что Быков получал взятки за премирование сотрудников.

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В качестве примера женщина описала ситуацию, при которой она ради премии пять миллионов рублей отдала Быкову 1,8 миллиона.

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Правоохранители в течение трех месяцев вели слежку за Быковым, чтобы подтвердить сведения, переданные его бывшей любовницей. Следствие установило, что генерал получил от своих подчиненных 3,8 миллиона рублей с 2020 по 2021 год, написал RT.

Быкова задержали в октябре 2021 года. Его адвокат Юрий Викторов подчеркнул, что обвинения в адрес генерала ничем не обоснованы, так как строятся на предположениях следствия и показаниях заинтересованных свидетелей, а факт передачи денег никак не подтвердился.

ФСИН

Коррупция

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