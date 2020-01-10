Генерал ВС РФ получил условный срок по делу о хищении 4,3 млн рублей

«Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — прим. ред.), назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Назначенное наказание считать условным», — сказано в приговоре суда.

Дело открыли весной 2018 года. Следствие считает, что генерал-лейтенант похитил 4,3 миллиона рублей, который должны были пойти на зарплаты гражданским сотрудникам академии Генштаба «при реализации госконтракта с АО „НПО РусБИСтех“».

Гособвинение просило приговорить военного к 4,5 годам колонии, обязать выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей и лишить военного звания. Сам Чварков вину не признал. Его адвокаты хотели добиться оправдательного приговора.