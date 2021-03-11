Генерал полиции Наполеон Бонапарт и его помощник осуждены за взятку в Индонезии

Офицер полиция Наполеон Бонапарт и его помощник сядут в тюрьму за крупную взятку в Индонезии. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным издания «ПолитРоссия», они получили крупную сумму за то, что помогли вернуться в страну мужчине, разыскиваемому из-за мошенничества.

Один из них сядет в тюрьму на 4.5 года, второй — на 3,5. Бонапарт не согласен с приговором. Он считает себя невиновным и планирует обжаловать решение суда.