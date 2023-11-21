Важное 21 ноября 2023, 13:28 Гендиректору ТЦ «Зимняя вишня» разрешили выйти на свободу Суд освободил гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» из колонии по состоянию здоровья РИА «Новости»

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Гендиректору основного арендатора сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежде Судденок разрешили не отбывать наказание и покинуть колонию из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинского городского суда.

«Судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — указала пресс-служба.

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Диагноз гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» в суде не назвали, но отметили, что он входит в список заболеваний, препятствующих лишению свободы. Пресс-служба также пояснила, что состояние заключенной заметно ухудшилось.

Выпустить Судденок на волю попросило исправительное учреждения, где она находилась. Представитель медико-санитарной части № 42 ФСИН России пояснил, что лечить женщину в колонии невозможно, поскольку там нет необходимых условий и лицензии.

В 2021 году Заводской районный суд приговорил гендиректора «Зимней вишни» к 13,5 года колонии. В июне 2023 года Кемеровский областной суд сократил срок на два месяца.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, большинство из которых — дети.

Ранее суд оставил в силе приговор бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в «Зимней вишне». Подсудимая отказалась признавать свою вину в этом происшествии.