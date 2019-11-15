Гендиректору ЧОП колледжа в Благовещенске предъявили обвинение

Генеральному директору частного охранного предприятия «Сириус-А» предъявили обвинения. Сотрудник этого ЧОП впустил студента с ружьем в строительный колледж Благовещенска.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области, обвинение руководителю охранной фирмы предъявили по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

СК задержал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске Подробнее

По версии следствия, задержанный допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека без разрешения на охранную деятельность. 14 ноября гендиректора задержали и отправили в СИЗО.

Утром 14 ноября в учебное заведение пришел вооруженный ружьем студент и открыл огонь. В здание стрелок попал без каких-либо трудностей. Он убил одного человека и ранил троих, а потом покончил с собой. Двое пострадавших сейчас в больнице. Им сделали операцию. Один раненый находится в реанимации в тяжелом состоянии. По версии полиции, учащийся колледжа мог начать стрельбу из-за личного конфликта с однокурсниками.