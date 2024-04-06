06 апреля 2024, 19:04
Гендиректора «Телеспорт груп» Макаренко отправили под домашний арест
Гагаринский суд Москвы арестовал гендиректора «Телеспорт груп» Петра Макаренко
Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.
Бизнесмена обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Ему инкриминировали махинации, связанные с трансляцией спортивных мероприятий.
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Подозреваемого отправили под домашний арест на 30 суток — до 4 мая 2024 года.
Ранее Таганский суд Москвы рассмотрел ходатайство следователей об аресте имущества блогера Аяза Шабутдинова. Деньги на банковских счетах молодого человека, а также его сбережения, которые правоохранительные органы изъяли во время обысков, арестовали. Подозреваемого оставили в СИЗО до 16 апреля. Ранее ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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Москва
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