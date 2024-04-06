Криминал 06 апреля 2024, 19:04 Гендиректора «Телеспорт груп» Макаренко отправили под домашний арест Гагаринский суд Москвы арестовал гендиректора «Телеспорт груп» Петра Макаренко Судов общей юрисдикции города Москвы

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Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Бизнесмена обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Ему инкриминировали махинации, связанные с трансляцией спортивных мероприятий.

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Подозреваемого отправили под домашний арест на 30 суток — до 4 мая 2024 года.

Ранее Таганский суд Москвы рассмотрел ходатайство следователей об аресте имущества блогера Аяза Шабутдинова. Деньги на банковских счетах молодого человека, а также его сбережения, которые правоохранительные органы изъяли во время обысков, арестовали. Подозреваемого оставили в СИЗО до 16 апреля. Ранее ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.