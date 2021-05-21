Гендиректора строительной компании в Петербурге обвинили в мошенничестве на 500 миллионов рублей

Против бывшего генерального директора компании «СМУ-303» прокуратурой Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере.

В 2016 году, по версии следствия, бывший гендиректор компании «СМУ-303» получил от банка кредит, предоставив фиктивные договоры подряда. «В результате преступных действий банку причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре Петербурга. Уголовное дело по существу будет рассматривать Кировский районный суд. Ранее в Москве арестовали заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольгу Покидышеву. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.