Гендиректора строительной компании из Ленинградской области обокрали

44-летний генеральный директор крупной строительной компании написал заявление в полицию Всеволожского района Ленинградской области. Пострадавший рассказал, что на днях его ограбили. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что злоумышленники извлекли у него из сейфа около 60 миллионов рублей. Ограбленный дом располагается в поселке Солнечный. Следственно-оперативная группа сняла с сейфа отпечатки пальцев, а также отпечатки обуви. На данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела.