Гендиректора и главбуха осудили за фиктивное обслуживание компьютеров в Петербурге

Петербургский суд вынес приговор по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями генеральному директору ООО «Беста-Сервис» Андрею Лебедеву и главному бухгалтеру этой же фирмы Ангелине Селивановой.

Злоумышленники заключили фиктивный договор на сервисное обслуживание компьютерной техники, по которому перечислили 600 тысяч рублей на подконтрольные им счета. После этого они обналичили деньги. Кроме того, они не выплатили 28 миллионов рублей одной ресурсоснабжающей организации, оказавшей услуги собственникам многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Беста-Сервис».

Суд приговорил Лебедева к четырем годам и девяти месяцам в исправительной колонии общего режима. Селиванова получила четыре года условно с испытательным сроком в четыре года и шесть месяцев. Их также лишили права занимать руководящие должности. Свою вину осужденные не признали.