Гендиректора фирмы по продаже рыбы и морепродуктов будут судить за реализацию токсичной икры в Ростове

Генеральный директора ростовской фирмы по продаже рыбы и морепродуктов будут судить за поставки опасной для здоровья икры. Мужчине предъявили обвинение по статье «Незаконное хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, в 2018–2019 годах мужчина занимался хранением и продажей икры лососевых пород рыб. Реализованная продукция могла быть опасна для организма человека.

Сотрудники органов изъяли у фирмы семь тонн красной икры. Из них четыре тонны не имели ветеринарно-сопроводительных документов. Исследования показали, что продукт содержит превышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, дрожжей, плесени. Также исследователи обнаружили в икре бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.

Уголовное дело передали в суд. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.