Гендиректора «Атомпромресурсов» объявили в международный розыск | 360°

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Гендиректора «Атомпромресурсов» объявили в международный розыск

МВД РФ заподозрило гендиректора «Атомпромресурсов» в мошенничестве и попросило арестовать

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Гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко обвинили в мошенничестве и объявили в международный розыск. МВД России попросило Тверской районный суд Москвы арестовать его заочно, сообщил ТАСС.

«Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заочного ареста», — заявили в правоохранительных органах.

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Андрей Черкасенко стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной преступной группой. Ему предъявили обвинение и объявили в федеральный и международный розыск, потому что гендиректор скрылся.

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В Тверском районном суде Москвы агентству подтвердили эту информацию, но дату заседания не назвали — его еще не назначили.

Группу компаний «Атомпромресурсы» создали в 1995 году. Это крупная частная компания атомной отрасли. Она занималась снабжением и предоставлением инжиниринговых услуг.

Суд

МВД РФ

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