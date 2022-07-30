Гендиректор сгоревшего в Москве хостела удалила переписку с телефона перед обыском

Генеральный директор хостела, в котором погибли восемь человек во время пожара, противодействует следствию, заявила представитель СК в Пресненском суде Москвы. По ее словам, фигурантка дела уничтожила переписку со своего телефона перед проведением обыска, сообщил ТАСС.

«Оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном», — отметила представитель ведомства.

Суд принял решение об аресте владельца и гендиректора хостела. Они пробудут под стражей до 29 сентября. Пожар случился в ночь на 29 июля. Загорелись помещения на первом этаже дома по улице Алма-Атинской, 7 корпус 2 в Москве. В результате инцидента погибли восемь человек. Очевидица случившегося рассказала, что в доме раздались громкие взрывы. Она предположила, что трагедия могла случиться из-за перепланировки в хостеле.