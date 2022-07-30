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    30 июля 2022, 18:12

    Гендиректор сгоревшего в Москве хостела удалила переписку с телефона перед обыском

    Александр Иванов

    Генеральный директор хостела, в котором погибли восемь человек во время пожара, противодействует следствию, заявила представитель СК в Пресненском суде Москвы. По ее словам, фигурантка дела уничтожила переписку со своего телефона перед проведением обыска, сообщил ТАСС.

    Гендиректор сгоревшего в Москве хостела удалила переписку с телефона перед обыском

    «Оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном», — отметила представитель ведомства.

    Суд принял решение об аресте владельца и гендиректора хостела. Они пробудут под стражей до 29 сентября. Пожар случился в ночь на 29 июля. Загорелись помещения на первом этаже дома по улице Алма-Атинской, 7 корпус 2 в Москве. В результате инцидента погибли восемь человек. Очевидица случившегося рассказала, что в доме раздались громкие взрывы. Она предположила, что трагедия могла случиться из-за перепланировки в хостеле.