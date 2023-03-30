30 марта 2023, 13:31
Гендиректор пансионата в Парголово пойдет под суд за предоставление некачественных услуг
Сотрудники органов провели проверку пансионата в Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. По результатам проверки против генерального директора учреждения возбудили уголовное дело. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по городу.
В проверке приняли участие сотрудники прокуратуры Выборгского района, специалисты МЧС и Роспотребнадзора. Они установили, что в пансионате нарушали условия хранения пищи и не осуществляли должный уровень контроля качества и безопасности приготовления еды. Также в здании не обнаружили подъезд для пожарных автомобилей и достаточное количество пандусов.
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Против генерального директора учреждения возбудили уголовное дело, так как подобные нарушения могут быть чреваты угрозой для жизней и здоровья людей.
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