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    22 декабря 2021, 04:41

    Гематому мозга диагностировали пострадавшему при избиении фигуристу Соловьеву

    Анна Сидорова: избитый фигурист Соловьев получил гематому мозга

    Дарья Бунякова

    Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили в Москве. В результате у спортсмена диагностировали гематому мозга. Об этом сообщила девушка пострадавшего Анна Сидорова.

    Гематому мозга диагностировали пострадавшему при избиении фигуристу Соловьеву

    По словам Сидоровой, изначально медики оценивали состояние Соловьева как средней степени тяжести.

    «Позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше», — процитировал девушку Telegram-канал Олимпийского комитета России.

    Медики назначили пациенту очередное КТ головного мозга. Они ставят спортсмену капельницы и делают необходимые уколы. Как отметила Сидорова, ей пока не удалось увидеться со своим молодым человеком.

    «Смогла только привезти из дома в больницу его вещи. Когда он чувствует в себе силы, сам выходит на связь. Предварительный прогноз медиков — минимум 10 дней Диме придется провести в больнице. К нам уже приходили следователи», — рассказала она.

    Соловьева избили, когда он заступился за Сидорову в караоке. Молодые люди сначала оскорбляли девушку, а затем стали избивать спортсмена. Правоохранители уже завели уголовное дело и задержали подозреваемых.