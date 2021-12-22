Гематому мозга диагностировали пострадавшему при избиении фигуристу Соловьеву

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили в Москве. В результате у спортсмена диагностировали гематому мозга. Об этом сообщила девушка пострадавшего Анна Сидорова.

По словам Сидоровой, изначально медики оценивали состояние Соловьева как средней степени тяжести.

«Позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше», — процитировал девушку Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Медики назначили пациенту очередное КТ головного мозга. Они ставят спортсмену капельницы и делают необходимые уколы. Как отметила Сидорова, ей пока не удалось увидеться со своим молодым человеком.

«Смогла только привезти из дома в больницу его вещи. Когда он чувствует в себе силы, сам выходит на связь. Предварительный прогноз медиков — минимум 10 дней Диме придется провести в больнице. К нам уже приходили следователи», — рассказала она.

Соловьева избили, когда он заступился за Сидорову в караоке. Молодые люди сначала оскорбляли девушку, а затем стали избивать спортсмена. Правоохранители уже завели уголовное дело и задержали подозреваемых.