Эксклюзив 08 сентября 2023, 21:13 Гатчинский суд отправил в СИЗО подозреваемого в садизме и изнасиловании Адвокат обвиняемого в садизме Исаева: суд задержал подзащитного на два месяца Телеканал «360»

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Гатчинский суд арестовал на два месяца подозреваемого в преступлении, совершенном 30 лет назад. В середине мая 1993 года двух девушек заманили в машину, одну из них изнасиловали и убили, вторая чудом выжила.

По версии следствия, подозреваемый с подельником заманили девушек в машину и вывезли под Гатчину. Изнасилованную девушку изрезали ножом, ее тело позже нашли в 30 метрах от шоссе Никольское-Шпаньково. Вторую жертву трижды ранили в шею и подожгли, девушка выжила чудом.

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Адвокат обвиняемого Александра Исаева рассказала «360», что в рамках судебного заседания решался вопрос об избрании ее подзащитному меры пресечения.

«Ему была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Настоящее постановление предполагаю обжаловать в апелляционном порядке», — сообщила адвокат.

Исаева утверждает, что судя по материалам дела, с которыми она ознакомилась, у следствия недостаточно доказательств для предъявления обвинений. Адвокат заявила, что поддерживает позицию подзащитного, который заявил о своей невиновности.