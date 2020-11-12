Гастарбайтеры украли детей и заставили работать вместо себя
Московские гастарбайтеры похитили троих подростков и заставили их строить сауну. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову.
По данным телеканала «Царьград», одному из похищенных удалось сбежать и заявить в полицию. На гастарбайтеров завели уголовное дело.
Известно, что они похитили подростков прямо из магазина. При помощи угроз заставили сесть в машину, а потом отвезли в жилой дом и заперли в подвале.