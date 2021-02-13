Гашиш спрятали кукурузные зерна, чтобы передать в ставропольскую колонию

В колонию под Ставрополем пытались передать гашиш, спрятанный в зернах кукурузы. Умельцы вложили крохотные дозы наркотика в 444 кукурузных зерна, сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Чтобы размятые зерна кукурузы не бросались в глаза, их оформили в виде салата. Перекус предназначался одному из осужденных колонии № 11, расположенной в хуторе Вязники в восьми километрах от Ставрополя.

«Изъять вещество удалось, реализуя ранее полученную оперативную информацию, с применением служебной собаки», — сказано в сообщении.

Всего из салата достали 13,35 грамма запрещенного вещества. Колония направила материалы проверки в МВД.

Ранее в Москве накрыли нарколабораторию на съемной квартире. Там жили две девушки, подрабатывавшие репетиторством. Одна из них, репетитор по физике, рассказала оперативникам, что пыталась заработать на квартиру.

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