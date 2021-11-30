Гадалка из Петербурга попала под суд за снятие порчи и кражу драгоценностей

Гадалка из Санкт-Петербурга притворилась, что снимает с жительницы города порчу и украла у нее деньги и украшения. В результате злоумышленницу обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Следователи предполагают, что 52-летняя женщина убедила 63-летнюю местную жительницу в том, что на нее наложена порча. Злоумышленница заявила, что негативную энергию несут деньги и украшения. В результате пострадавшая отдала ей все.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.