Криминал 03 сентября 2023, 23:00 Футбольного судью зарезали в Волгограде Мужчина убил 18-летнего арбитра в Краснооктябрьском районе Волгограда РИА «Новости»

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В Волгограде зарезали 18-летнего футбольного арбитра Дмитрия Дерезу. Правоохранительные органы задержали убийцу, сообщил местный портал «Волгоград Онлайн».

По информации издания, конфликт произошел вечером 1 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда. Дмитрий Дереза гулял со своими друзьями, когда у него возник словесный конфликт с 43-мужчиной. Мужчина достал нож удалил им молодого человека, тот умер на глазах своих друзей.

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По словам отца погибшего, незнакомец с ножом также ранил одного из друзей Дмитрия, его увезли на машине скорой помощи.

По информации следственного управления СКР по Волгоградской области, убийца задержан. Следователи устанавливают обстоятельство случившегося.

Дмитрий Дереза много лет занимался футболом и работал арбитром. В областной Федерации футбола выразили соболезнования семье погибшего.

В воскресенье, 3 сентября, пьяный мужчина зарезал человека за сделанное замечание. Конфликт произошел в Химках. Во время прогулки в парке местный житель сделал замечание пьяному приезжему, который громко матерился. В ответ на это злоумышленник несколько раз ударил пострадавшего ножом. От полученных ранений мужчина погиб.