Футболист Роналду стал фигурантом дела о финансовых махинациях в «Ювентусе»

Прокуратура Турина допросит пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду по делу о фальсификации финансовой отчетности «Ювентуса». Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сотрудники органов хотят узнать о подробностях финансового сотрудничества нападающего с клубом, так как эта информация может пригодиться в расследовании дела о коррупции.

В прошлом году Роналду не стал получить зарплату в «Ювентусе». Такое решение он обосновал желанием помочь клубу в период коронавируса.