Футболист клуба «Сельта» Санти Мина стал фигурантом дела о сексуальном насилии

Футболист испанского клуба «Сельта» Санти Мина стал фигурантом уголовного дела. Против него выдвинули обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщило РИА ФАН.

По версии следователей, ситуация произошла в 2017 году рядом с ночным клубом. Спортсмен обвиняется в изнасиловании девушки в автомобиле своего друга, футболиста Давида Гольдара. Врачи установили, что в результате случившегося пострадавшая заработала хроническое посттравматическое стрессовое расстройство. Девушка до сих пор борется с депрессией.

Теперь спортсмен может отправиться за решетку на срок до восьми лет.